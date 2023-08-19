Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков повідомив, що українські пілоти, інженери й техніки почали навчання на винищувачах F-16

Про завершення навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українці сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

Резніков повідомив, що українські пілоти, інженери й техніки почали навчання на винищувачах F-16
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков "24 каналу".

До програми навчання включили вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців. 

Мінімальний термін на підготовку пілотів становить шість місяців, скільки мають навчатися інженери й техніки - невідомо. Тривалість терміну для пілотів вирахували після того, як два українські фахівці пройшли тестування у США. Відповідно до рівня їхньої підготовки і стало зрозуміло про оптимальний мінімум.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", – сказав Резніков.

Інструктори повідомлять про завершення навчань після того, коли побачать, як українські пілоти, інженери й техніки сприймають нові навички і взаємодіють між собою.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки",– наголосив міністр оборони.

Він зазначив, що важливим є і те, яка зброя буде на винищувачах. Коли партнери України ухвалюватимуть рішення про надання літаків, звертатимуться за згодою до США.

"Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: "Я готовий передати таку кількість літаків". Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. "Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще". Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту", – сказав Резніков.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, за інформацією WP, перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. А речник українських Повітряних сил нещодавно заявив, що винищувачів цих осені та зими не слід чекати в нашій державі.

Тим часом США затвердили передачу Данії матеріалів для навчання українських пілотів F-16. А радник Байдена заявив, що Штати схвалять надання Україні винищувачів F-16 після завершення навчань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies