Резніков повідомив, що українські пілоти, інженери й техніки почали навчання на винищувачах F-16

Про завершення навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українці сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

Українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков "24 каналу".

До програми навчання включили вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців.

Мінімальний термін на підготовку пілотів становить шість місяців, скільки мають навчатися інженери й техніки - невідомо. Тривалість терміну для пілотів вирахували після того, як два українські фахівці пройшли тестування у США. Відповідно до рівня їхньої підготовки і стало зрозуміло про оптимальний мінімум.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", – сказав Резніков.

Інструктори повідомлять про завершення навчань після того, коли побачать, як українські пілоти, інженери й техніки сприймають нові навички і взаємодіють між собою.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки",– наголосив міністр оборони.

Він зазначив, що важливим є і те, яка зброя буде на винищувачах. Коли партнери України ухвалюватимуть рішення про надання літаків, звертатимуться за згодою до США.

"Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: "Я готовий передати таку кількість літаків". Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. "Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще". Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту", – сказав Резніков.

Нагадаємо, за інформацією WP, перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. А речник українських Повітряних сил нещодавно заявив, що винищувачів цих осені та зими не слід чекати в нашій державі.

Тим часом США затвердили передачу Данії матеріалів для навчання українських пілотів F-16. А радник Байдена заявив, що Штати схвалять надання Україні винищувачів F-16 після завершення навчань.