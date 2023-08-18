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Радник Байдена заявив, що США схвалять надання Україні винищувачів F-16 після завершення навчань українських пілотів

Салліван сказав, що Вашингтон і раніше не відмовлявся від намірів передати Києву винищувачі.

Радник Байдена заявив, що США схвалять надання Україні винищувачів F-16 після завершення навчань українських пілотів
Джейк Салліван
Фото: ЕРА/UPG

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон схвалить надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать відповідні навчання, передає "Європейська правда".

Також Салліван підтвердив існування листа держсекретаря США Ентоні Блінкена до його колег із Данії та Нідерландів. Документ, за словами радника Байдена, "формалізував" готовність "після завершення навчань у консультації з Конгресом схвалити надання F-16 Україні".

Салліван сказав, що це "природнє продовження того, що президент Байден анонсував у Хіросімі" (на саміті "Групи семи" в Японії - Ред.). Тоді президент США оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах.

Радник Байдена додав, що Вашингтон і раніше не відмовлявся від намірів передати Києву винищувачі, а цього тижня "ми це підкреслили й поставили знак оклику".

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Нагадаємо, Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу від США на передачу Україні винищувачів F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат днями повідомив, що Україна не отримає літаки F-16 цієї осені та зими.

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