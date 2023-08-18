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9 років тюрми отримав колишній стрілець "Оплоту", який обшукував людей на блокпостах окупантів

Також зловмисник охороняв цистерни з аміаком, які були розташовані неподалік поста.

Фото: Донецька обласна прокуратура

До 9 років позбавлення волі засудили колишнього стрільця "Оплоту".

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Житель Донецька у травні 2015 року за порадою друзів з так званого ополчення вступив до "5-ї мотострілкової бригади "Оплот". Восени він став стрільцем та зі зброєю вирушив чергувати до блокпосту неподалік Докучаєвська. Він незаконно перевіряв автомобілі, документи пасажирів та охороняв цистерни з аміаком, які були розташовані неподалік поста.

Згодом зловмисник охороняв кар’єр, де розміщувалися особовий склад, танки, самохідні артилерійські установки та інша важка техніка російських окупантів. У січні 2016 року стрілець звільнився в запас. 

У прокуратурі додали, що зловмисник за час служби встиг заробити майже 200 тисяч рублів (майже 87 тисяч гривень).

Його затримали українські захисники у червні 2023 року в с. Веселе Покровського району. На вирок суду ексстрілець чекав під вартою.

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Нагадаємо, днями у Києві засудили двох громадян України до 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду та участь у не передбачених законом збройних формуваннях (“Л/ДНР”). А “спецпризначенець ДНР”, який штурмував позиції ЗСУ під Вугледаром, проведе за ґратами 12 років.

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