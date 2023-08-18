У Миколаєві отримали підозри зловмисники, які привласнили понад мільйон пожертв на відбудову регіону

Правоохоронці повідомили про підозри двом зловмисникам, які привласнили понад мільйон пожертв для ліквідації наслідків ракетних ударів Росії по регіону.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Кошти надійшли від румунського благодійного фонду.

За словами очільника обласної поліції Сергія Шайхета, правоохоронці встановили, що у 2022 році житель Миколаєва разом із сестрою, яка є приватним підприємцем, здійснивши незаконну фінансову операцію, отримали благодійну допомогу від іноземних фондів для ліквідації наслідків обстрілів по Миколаєву та області. "Отримані кошти фігуранти повинні були нібито надати місцевим волонтерським організаціям, але кошти легалізували та використали на власний розсуд", - сказав Шайхет.

Порушникам інкримінують порушення за ч. 3 ст. 201-2 КК України "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану", ч. 2 ст. 200 КК України "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення" та ч. 2 ст. 209 КК України "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі".

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, до суду передали справу щодо депутата міської ради одного з населених пунктів Сумщини. Він створив два шахрайські кол-центри – в Києві та Дніпрі. Разом із іншими фігурантами депутат привласнив зібрані для ЗСУ майже 10 млн гривень.

Раніше під прикриттям благодійного фонду члени злочинної організації привласнили майже 9 млн грн, зібраних для ЗСУ.