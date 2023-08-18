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Зеленський відвідав Запорізьку область

Президент подякував воїнам за отримані Шеврони Героїв.

Зеленський відвідав Запорізьку область
Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. 

“Пишаюся всіма нашими захисниками й захисницями! Всіма, хто знищує окупантів, рятує життя українців і наближає нашу головну мету – перемогу в цій війні за свободу й незалежність для всієї України. Для мене було честю зустрітися з воїнами під час поїздки в Запорізьку область та отримати Шеврони Героїв”, - йдеться у зверненні. 

Президент відзначив 46-ту окрему аеромобільну бригаду, яка потужно знищувала ворога на Херсонському й Бахмутському напрямках, а зараз результативно воює на Оріхівському. 

Також на Оріхівському напрямку потужно бʼються воїни 117-ї окремої механізованої бригади. 

Крім того, штурмовий батальйон «Скала» брав участь у звільненні міста Ізюма. Після деокупації Харківщини воїни батальйону продовжили знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.

Президент окремо відзначив медиків Запорізького військового госпіталю, які щодня рятують наших воїнів. 

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог безуспішно наступав в районі Богданівки, Білої Гори, Мар’їнки та Красногорівки на Донеччині.

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