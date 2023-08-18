Україні потрібна підтримка міжнародної спільноти для запобігання подальшій екологічній катастрофі, - Єрмак

Росія свідомо націлилася на знищення довкілля України - річок, лісів, полів, заповідників, тваринного і морського світу, і має бути притягнута за це до відповідальності. Про це у матеріалі у співавторстві з Маргот Вальстрем, колишньою міністеркою закордонних справ Швеції, написав заступник голови Офісу президента Андрій Єрмак.

“Величезна загроза довкіллю України особливо загострилась у червні через жахливу аварію на величезній греблі у Новій Каховці, що стримувала одне з найбільших водосховищ в Європі. Це була не випадкова аварія: гребля була під контролем Росії, коли відбувся внутрішній вибух у проході, який ущент зруйнував її бетонний фундамент. Це спричинило катастрофічну повінь, яка зруйнувала понад 40 міст та сіл і один із найцінніших сільськогосподарських регіонів світу. Тонни нафти пролилися в річку Дніпро. Величезна кількість мін потрапила у річку та Чорне море, що призвело до витоку токсичних речовин”, - відзначив Єрмак.

Він також нагадав, що ЗАЕС знаходиться під контролем росіян з минулого року, і українська розвідка вказує на те, що росіяни замінували станцію або для того, щоб знищити її до того, як їх виженуть, або щоб влаштувати інцидент, провину за який вони намагатимуться накласти на Україну. Гра з вибухівкою на Запорізький АЕС загрожує екологічною катастрофою — для України та всієї Європи, відзначив Єрмак.

“Росію буде притягнуто до відповідальності. І Міжнародний кримінальний суд, і Генеральна прокуратура України розслідують ці дії як воєнні злочини. Як українським, так і російським законодавством деякі з цих злочинів кваліфікуються як екоцид — влучний термін для цих жахливих часів: «масове знищення флори та фауни, отруєння повітря чи водних ресурсів та будь-які інші дії, які можуть спричинити екологічну катастрофу» за визначенням законодавства України”, - заявив заступник голови ОП.

Він зазначив, що екологічна безпека після закінчення війни стане одним із ключових пріоритетів для побудови справедливого та тривалого миру в Україні, як зазначено в Формулі миру президента Зеленського.

“У мирному плані з десяти пунктів значний акцент зроблено на захисті навколишнього середовища. ОП створено міжнародну робочу групу, до складу якої входять українські високопосадовці та відомі міжнародні діячі, завдання яких полягає в тому, щоб допомогти Україні та міжнародній спільноті у формуванні бачення як вирішувати ці питання. Власне, радники з національної безпеки ключових глобальних гравців обговорили шлях до миру в Джидді, Саудівська Аравія, на початку цього місяця.

Відбудова України та її економіки має ставити на меті досягнення нульового рівня викидів парникових газів та дотримання принципів вуглецевої нейтральності. Цілі з відновлення навколишнього середовища потребуватимуть потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства. Але зараз потрібні невідкладні дії. Заходи щодо запобігання подальшій екологічній катастрофі або мінімізації збитків повинні стати пріоритетними — навіть під час війни”, - резюмував Єрмак.