Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести новопризначених послів.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Нових дипломатів представили Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу.

Урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська".

Нагадаємо, у червні Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

Великобританія призначила свого нового посла в Україні. Замість Дами Мелінди Сіммонс послом стане Мартін Гарріс. Він приступить до роботи цьогоріч у вересні.