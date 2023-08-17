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Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести новопризначених послів в Україні

Нових дипломатів представили Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести новопризначених послів в Україні
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести новопризначених послів.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Нових дипломатів представили Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу.

Урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська".

Нагадаємо, у червні Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

Великобританія призначила свого нового посла в Україні. Замість Дами Мелінди Сіммонс послом стане Мартін Гарріс. Він приступить до роботи цьогоріч у вересні.

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