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Дмитро Кулеба розповів про співбесіди зі 16 кандидатами, які хочуть стати українськими послами

"Конкурс був по суті 69 людей на місце", - розповів глава МЗС.

Дмитро Кулеба розповів про співбесіди зі 16 кандидатами, які хочуть стати українськими послами
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершив співбесіди зі 16 кандидатами, які хочуть стати українськими послами.

Про це він написав в інстаграмі.

За словами міністра, кандидати пройшли "перший в історії відкритий набір послів". 

"Відбір почався у березні цього року. Ми отримали та опрацювали величезну кількість заявок, загалом 1104. 30% з них подали представники ділових кіл, 12% - науковці та викладачі, 7% - ветерани, військові, сектор безпеки та оборони, 7% - чинні та колишні дипломати. А також адвокати та правозахисники, громадянське суспільство, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші", - розповів глав МЗСУ.

Кулеба додав, що 16 відібраних кандидатур - це "дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати". 

"Далі я поінформую Президента про результати відкритого відбору. В дипломатії є принцип - нічого не погоджено, поки все не погоджено. Тому не можу розповідати про конкретних кандидатів, доки вони не пройшли решту стадій процесу. Але вже зараз можу запевнити, що це кращі з кращих, адже конкурс був по суті 69 людей на місце", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що склад української дипломатичної служби "потрібно посилювати та розширювати, особливо у Африці та Азії". "Потребуємо також більше фахових кандидатів, які знають як залучати інвестиції та просувати експорт. Все це за рахунок як кадрових дипломатів, так і фахівців, знайдених поза межами дипломатичної системи. Рухаємося далі", - написав очільник МЗС України.

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Нагадаємо, у березні Дмитро Кулеба оголосив про пошук кандидатур у посли 21 країни Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. 

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