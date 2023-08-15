Порошенко повідомив, що збільшує фінансування виробництва техніки для фронту

Фонд Порошенка та ГО «Справа громад» від початку повномасштабного вторгнення вже передав різним бригадам Збройних Сил 70 лазне-пральних комплексів, 22 комплекси пересувних авторемонтних майстерень, але запитів з фронту – сотні.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), лазне-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних Сил України. Про це він повідомив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Ми перепрофілювали своє підприємство для Збройних Сил України. Допомагаємо нашим військовим такими речами як восьмикратна трубка розвідника, яка допомагає зберегти життя, визирнути з окопу з-за рогу, з-за стіни. Цю трубку розвідника передаємо безкоштовно у ті частини, які її потребують. Також у нас є окопний пауербанк. Він складається з двох частин, тут можна зарядити як телефон, станції, так само тут є вихід 12V, є вихід 220V – можливо підключити Старлінк, або трошки підзарядити акумулятор авто, якщо не вистачає», – розповіли на заводі.

Підприємство також виготовляє FPV дрони та формує школу для навчання пілотів дронів.

«Максимальні зусилля – виходимо повністю на FPV дрони. Виходимо на бойові одиниці, передаємо їх у підрозділи. Підрозділи знають наші моделі, наші машини і їх поводження в небі», – зазначає виробник.

Українські підприємства зараз також намагаються самостійно виготовляти необхідні деталі, відмовляючись від китайських деталей, зазначили у "ЄС".

«Далі будемо розвивати цю тематику, пришвидшувати, помножувати – в планах вийти хоча б тисячу дронів на місяць. Усі сили мають бути направлені на перемогу. Усі українські виробництва мають враховувати потреби фронту. І ми маємо підтримувати виробників, які це розуміють», – наголосив Петро Порошенко.

«З моменту повномасштабного вторгнення багато підприємств перелаштувалися на військові рейки. А ми зі «Справою Громад» та Фондом Порошенка, Рошен завантажили їх замовленнями для фронту. Забезпечили зарплатами працівників, можливістю платити податки у місцевий бюджет. Бо українська економіка — це паливо нашої армії», – переконаний пʼятий президент.

Він зазначв, що Фонд Порошенка та ГО «Справа громад» від початку повномасштабного вторгнення Росії вже передав різним бригадам Збройних Сил 70 лазне-пральних комплексів, 22 комплекси пересувних авторемонтних майстерень. Але запитів з фронту – сотні, тож і вирішили наростити темпи і обсяги.