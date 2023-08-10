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У Буданова повідомили, що дрони від “Української команди” вже на фронті і знищують ворожі цілі

Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів.

Дрони-камікадзе, які передав на передову волонтерський штаб «Українська команда», вже у розвідників і палять ворожі цілі. Про це повідомилоГоловне управління розвідки України у своєму телеграм-каналі. 

«Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу «Українська команда». У межах великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі! Дякуємо!  Слава Україні!» - йдеться у повідомленні ГУР.

Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів.  Корисне навантаження - понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.

Раніше повідомлялося, що волонтерський штаб «Українська команда» в межах великого збору на дрони-камікадзе закупив та передав 150 FPV-дронівдля різних військових підрозділів. Камери, якими обладнані ці безпілотники, передають зображення в режимі реального часу, що дозволяє нашим захисникам бачити позиції ворога як на долоні. Дрони влучно доставляють окупантам вибухівку, наголошували в «Українській команді».

 

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