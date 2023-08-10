Здоров'я у смартфоні: телемедицина трансформує медичну систему України

Сучасна та ефективна медична система - ключова складова візії нової країни. Зручний доступ до медичних сервісів, технологічні інновації та диджиталізація – важливі аспекти, які вважаю необхідним обговорити у рамках проєкту «Нова країна» . Як мажоритарний інвестор найбільшого в країні медичного онлайн-хабу DOC.ua переконаний: відкрита дискусія про нові шляхи розвитку медичної галузі актуальна вже зараз. Тож яких змін має зазнати система охорони здоров‘я, щоб якісні медичні послуги були доступні кожному громадянину вже зараз, а люди не боялися йти до лікарів та не займалися самолікуванням? Особливо там, де доступ до лікарень - в силу різних обставин - обмежений. Своє бачення цих процесів викладаю нижче.

Фото: Макс Требухов

Згадайте, скільки разів ви відкладали візит до лікаря через відсутність часу та небажання стояти в довгих чергах заради лікування “незначної”, як багатьом може здаватись, проблеми? А можливо, спробували самолікування, сподіваючись, що проблема сама вирішиться? І часто причина саме в незручному доступі до медичної допомоги.

Для багатьох дорослих українців ставлення до лікарень формується з дитинства, і воно не завжди позитивне. Як знайти правильного спеціаліста? Як дізнатися графік його роботи та приймальні години? Чи потрібно взагалі брати талончик і де? Де знайти потрібні ліки і не переплатити?

Але є гарна новина: негативні спогади невпинно відходять у минуле, адже і медична система не стоїть на місці, і приватний сектор створює та розвиває безліч підходів для зручного та швидкого доступу до медичних послуг.

Зокрема, мова йде про онлайнові медичні послуги в Україні. В Україні ухвалили законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини". Чому важливо розвивати доступ до медичних онлайн-сервісів? Що це дає системі охорони здоров’я та чому це важливо для українців? Розберімося.

Зміни в українській медичній системі

Українська медична система зазнала значних змін за останні роки, і поштовхом стали дві глобальні проблеми – Covid-19, який уже в минулому, та повномасштабна війна, яка, на жаль, досі триває. Пандемія багато в чому вплинула на систему охорони здоров’я, ми зіткнулися зі скороченням профілактичної та планової медичної допомоги, браком лікарів і перевантаженням усієї системи охорони здоров’я.

Фото: Макс Требухов

Схожі проблеми проявив і початок військових дій на всій території країни, коли люди потребували невідкладної медичної допомоги, часто не маючи змоги відвідати лікарню.

Усе це підкреслило слабкі сторони чинної структури охорони здоров’я, але також призвело до диджиталізації української медичної системи та швидкого розширення телемедичних послуг.

Що таке телемедицина? Це комплекс дій, технологій і заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією. Пацієнт з лікарем може спілкуватись під час онлайн-консультації за допомогою відео-, аудіозвʼязку або в чаті.

Сьогодні телемедицина, зокрема онлайн-консультації з лікарями, стали критично важливим компонентом охорони здоров’я, і все більше людей замість відмови від візитів до лікаря обирають телемедичні послуги.

За статистикою медичного онлайн-сервісу DOC.ua, з початку 2023 року попит на телемедичні консультації на платформі збільшується на 15–20% щомісяця. Такий темп зростання повʼязаний з тим, що в Україні ринок онлайн-консультацій з лікарями тільки формується і відбувається це доволі стрімко – все більше людей вирішують скористатись послугою, оцінюють її переваги та зручність. Крім того, 85% користувачів сервісу, що обирають саме онлайн-консультацію з лікарем, бронюють послугу на конкретну дату та час, а не консультацію чергового лікаря (термінову консультацію якнайшвидше). На мою думку, це свідчить про те, що пацієнти усвідомлено обирають телемедичні консультації на зручний для себе час, а ургентних звернень до лікарів загалом небагато.

Фото: vz.kiev.ua

Розвиток телемедицини в Україні та у світі

Телемедицина стрімко розвивається у світі з 2000 року завдяки активному просуванню з боку різних урядів і відомих транснаціональних корпорацій ("Microsoft", "Intel", "Amazon", "Apple", "Meta" та інші). За даними CB Insights, глобальні інвестиції в телемедицину 2021 року перевищували 6 мільярдів доларів США. За оцінками Facts and Factors, очікується, що світовий ринок телемедицини зросте з 85 мільярдів доларів США до 342 мільярдів доларів США до 2028 року, а сукупний річний темп зростання (CAGR) становитиме 26,1%. Це свідчить про високий інтерес як з боку медичних фахівців, так і з боку пацієнтів у використанні телемедицини для отримання медичної допомоги та консультацій. Помітний розвиток телемедицини також відкриває нові можливості залучення інвестицій у медичну сферу. Інвестори розглядають цей сектор як перспективний, де інновації можуть призвести до великих зрушень і вигід для всього суспільства.

В Україні ж починається новий етап розвитку телемедичних технологій, уже на законодавчому рівні, за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 625-р від 14 липня 2023 р. Цим документом схвалено стратегію розбудови телемедицини та операційний план її реалізації до 2025 року.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, поставлено близько 4 тисяч мобільних телемедичних апаратно-діагностичних комплексів. В областях почали роботу регіональні центри телемедицини, організовано телеконсультування за окремими напрямами в рамках надання екстреної медичної допомоги.

Чому українцям потрібні медичні онлайнові сервіси?

Розвиток телемедицини є надзвичайно важливим у наш час, навіть більше – телемедицина набула нового сенсу в сьогоденні українців. Саме вона стала ключовим способом надання медичних послуг українцям під час війни і не втрачає актуальності.

У чому ж важливість телемедицини для українців? Ось лише декілька основних переваг.

Фото: Lb.ua

Доступ до послуг лікаря в будь-якому зручному місці та в потрібний час. Доступ пацієнтів до медичних послуг у деяких регіонах країни залишається обмеженим через руйнування медичної та транспортної інфраструктури під час війни.

Також це актуально й для тих, хто вимушено переїхав у інше місто й просто не знає, де швидко та якісно отримати консультацію та рекомендації щодо лікування. Або ж для українців, які виїхали за кордон, де стикаються з мовним бар’єром, високою вартістю медичних послуг та іншими проблемами, й прагнуть отримати якісний і зручний доступ до лікування з вітчизняними лікарями. Для лікарів це також неабияка можливість продовжувати лікарську практику без привʼязки до конкретного міста або клініки.

Підтримка ментального здоровʼя. Постійне емоційне напруження, тривоги та безсонні ночі неабияк вплинули на психологічний стан тисяч українців. Віддалена психологічна допомога стала необхідністю для багатьох людей під час війни. Лікарі-психотерапевти активно долучаються до надання консультацій в онлайн-режимі, що стало можливо завдяки сервісам, як, наприклад, DOC.ua.

Якщо ж подивитися на можливості онлайн-медицини ще ширше, то серед зручних сервісів, які закривають актуальні потреби пацієнтів, на прикладі DOC.ua побачимо наступні.

Можливість придбання й отримання ліків, не виходячи з дому. Інколи людині потрібен певний препарат, але обставини воєнного часу складаються так, що потрібних ліків немає в найближчих аптеках, або в людини можуть бути складнощі з пересуванням містом у пошуках ліків, врешті, це може бути просто небезпечно тощо. Тож пацієнт може знайти потрібне онлайн і замовити доставку додому.

Так, в DOC.ua створили онлайнову Аптеку, де можна знайти ліки, порівняти ціни в різних продавців, обрати найзручнішу аптеку за геолокацією, забрати товари самостійно або замовити доставку поштовими операторами додому.

Фото: Lb.ua

Отримання електронного рецепта. Часто люди відвідують поліклініки та лікарні з першочерговою метою отримати рецепт на ліки щодо свого захворювання, особливо якщо воно хронічне та потребує одних і тих самих препаратів тривалий час. Послуга отримання е-рецепта дає можливість проконсультуватися з лікарем онлайн і за його висновком та призначенням отримати електронний рецепт на ліки, не відвідуючи установу.

Зручний запис на аналізи та діагностику. Пацієнт має можливість записатися на потрібну діагностику після онлайнової або очної консультації з лікарем. На DOC.ua представлено більш ніж 650 лабораторій по всій Україні, і крім того, на сайті можна безкоштовно отримати персональний промокод зі знижкою на аналізи.

Як інвестор DOC.ua, я підтримую розвиток онлайн-медицини в Україні та надання громадянам доступу до зручних, швидких і якісних медичних послуг. Моя глобальна мета в медичній сфері – створити комплексну екосистему, яка забезпечить підтримку пацієнтів на всіх ключових етапах споживання медичних послуг: запис на візити до лікарів у клініках та на онлайн-консультації, підбір і запис на діагностику та аналізи, отримання е-рецептів, замовлення та отримання ліків, медичний супровід у лікуванні й отримання рекомендацій щодо здорового способу життя.

У DOC.ua ми створюємо безшовну зручну взаємодію пацієнта з медичними послугами та закладами в Україні. Працюємо над розвитком культури піклування про здоров’я, своєчасних чекапів і профілактики захворювань, прагнемо відміни культури самолікування.

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Я вірю, що впровадження телемедицини відкриває широкий горизонт можливостей для змін у медичній сфері. Переконаний, нові технології дозволяють забезпечувати якісну медичну допомогу віддалено, що особливо актуально у віддалених регіонах і під час надзвичайних ситуацій. Телемедицина дозволяє ефективніше використовувати ресурси медичної системи, зменшуючи навантаження на лікарні та поліклініки, а також сприяє зменшенню витрат на транспортування та допоміжну інфраструктуру для пацієнтів.

Як на мене, важливо розуміти, що розвиток телемедицини не можливий без активної співпраці між урядовими органами, медичними закладами, технологічними компаніями та громадськістю. Партнерство всіх цих суб'єктів дозволить створити ефективну та доступну медичну систему, здатну оперативно реагувати на виклики та потреби населення. Нова візія України полягає в турботі про людей, які захищали та захищають країну, які бачать своє майбутнє в ній. Тому мусимо вимагати виважених і сміливих рішень, адже ці зміни здатні сильно вплинути на рівень і якість життя українців.

Перехід до телемедичних рішень вимагає не лише технологічних інновацій, але й відкритого діалогу, розробки нових нормативів і зміни у свідомості суспільства щодо можливостей та переваг цього підходу до надання медичної допомоги. Тільки разом ми зможемо створити медичну систему майбутнього, яка буде гнучкою, ефективною та доступною кожному українцю.