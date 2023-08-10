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Данілов пояснив, чому проти Портнова не було санкцій РНБО

Штати вжили проти цього проросійського актора санкцій ще в 2021. 

Данілов пояснив, чому проти Портнова не було санкцій РНБО
Олексій Данілов
Фото: Укрінформ

Рада нацбезпеки і оборони не впроваджувала персональних санкцій проти адвоката, ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, бо жоден орган не подав відповідних документів. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтервʼю УП.

На зауваження журналістки про те, що Портнов має майно в РФ, намагався дискредитувати проєвропейські реформи в Україні та мав деструктивний вплив на судову систему, але так і не отримав санкцій, Данілов сказав, що не може керуватися емоціями – РНБО працює тільки з документами. Чому щодо Портнова таких документів не було – "питання не до нього". 

"Якщо є документи, ми працюємо. Якщо жоден орган не подав документи (немає значення тут, чи то Портнов, чи то якесь інше прізвище), ми не можемо самі собі вигадувати і користуватися емоціями. Нам потрібні документи", – зазначив він. 

Андрій Портнов – скандально відомий адвокат і політичний актор часів президента-втікача Януковича. Перебуває під американськими санкціями за культивування широких звʼязків з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво. Він був достовірно звинувачений у використанні свого впливу на доступ до рішень у судах України та підриву зусиль щодо реформ. Він намагався контролювати українське правосуддя і прагнув посадити на вищі посади лояльних до нього людей.

Після початку повномасштабного вторгнення втік із України і нині, за даними ЗМІ, досі перебуває за кордоном. Однак це не завадило йому подати позов проти українського журналіста, головреда "Цензор нет" Юрія Бутусова. 

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