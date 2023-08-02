Підсанкційний Портнов подав до суду на журналіста Бутусова

Ексзаступник голови Адміністрації президента-утікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до суду на головного редактора "Цензор.НЕТ", журналіста Юрія Бутусова.

Про це Бутусов повідомив у фейсбуці.

"На мене подав до суду Андрій Портнов - колишній заступник голови адміністраціі президента Януковича, на якого 9 грудня 2021 року були накладені санкції США. Портнова, звичайно, нема в Україні, він не захищає Україну та не протидіє російській агресії, його інтереси представляють адвокати", - написав він.

Бутусов нагадав, що Портнов був "одним із кураторів судової влади в Україні" при Януковичі та при президенті Зеленському. А два колишніх адвокати Портнова наразі є заступниками голови Офісу президента.

"Портнов офіційно відвідував Офіс президента, який «приймав його аргументи». Очевидно, Зеленський і зараз «приймає аргументи» Портнова, тому що санкції проти нього наш президент забув ввести. Дивно, що наш найбільший союзник США ввів санкції проти Портнова, а президент України забуває це зробити вже півтора роки. Не підтримує союзників у цьому питанні. Саме завдяки такому «дахуванню» з боку Зеленського Портнов взагалі зберігає можливості виставляти з-за кордону претензії громадянам в Україні", - зазначив Бутусов.

Він також нагадав, що саме Портнов ліквідував у 2012 році військові суди та військову прокуратуру, допомагаючи Януковичу розвалити українську військову юстицію перед російським вторгенням.

Бутусов офіційно звернувся до президента Зеленського та інших органів влади із запитанням, чому Україна не підтримує санкції США проти Портнова, та який орган влади несе відповідальність за відсутність цього рішення?

У коментарях під своїм постом Бутусов зазначив, що предметом позову Портнова стали висловлювання журналіста у прямому ефірі щодо проросійських дій Портнова та його візити до Росії.

Нагадаємо, в квітні Печерський суд Києва задовольнив позов Портнова проти журналістки Радіо Свобода" Наталії Седлецької.

Експосадовець позивався проти неї восени 2020 року через її пост від 17 серпня 2020 року. Цього дня відбувся підпал автомобіля редакції “Схем”, і Седлецька згадала про те, що Портнов раніше оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками спаленого автомобіля. Також політик публічно погрожував “учбово-виховними заходами” редакції розслідувачів.

Внаслідок дій Портнова адвокати “Схем” подали цивільні позови з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми та стягнути моральну шкоду. У цій справі Печерський та Київський апеляційний суди стали на бік Портнова, однак 22 червня 2022 року Верховний суд скасував рішення Печерського і Київського апеляційного судів і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Зазначимо, що США наклали санкції на Портнова ще в 2021 році.