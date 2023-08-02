Росіяни хочуть дискредитувати 103 окрему бригаду тероборони фейком про гепатит, - Центр протидії дезінформації

Росіяни хочуть дискредитувати 103 окрему бригаду територіальної оборони, поширюючи про її бійців фейки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Так, ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, нібито військові бригади стали "джерелом розповсюдження" гепатиту В у львівських лікарнях. За словами пропагандистів, за останні пів року львівські медики виявили 49 випадків захворювання.

"Верифікувавши інформацію у 103 ОБр ТрО, Центр протидії дезінформації повідомляє, що ця брехня є частиною російської ІПсО, мета якої – дискредитація бригади та її командування. Подібними фейками ворог намагається деморалізувати особовий склад 103 ОБр ТрО задля зниження мотивації та бойового духу", - наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти розповсюджували усіма можливими каналами фейк про "повну мобілізацію" в Україні, під час якої нібито планується мобілізувати 80% чоловіків. Деякі телеграм-канали використовували для розповсюдження цього фейку брендування ТСН - програми новин каналу "1+1".

Раніше ворожа пропаганда активно створювала фейки про полонених воїнів ЗСУ.