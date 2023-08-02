Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни хочуть дискредитувати 103 окрему бригаду тероборони фейком про гепатит, - Центр протидії дезінформації

Ворожі телеграм-канали почали поширювати дезінформацію про гепатит у львівських лікарнях.

Росіяни хочуть дискредитувати 103 окрему бригаду тероборони фейком про гепатит, - Центр протидії дезінформації

Росіяни хочуть дискредитувати 103 окрему бригаду територіальної оборони, поширюючи про її бійців фейки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Так, ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, нібито військові бригади стали "джерелом розповсюдження" гепатиту В у львівських лікарнях. За словами пропагандистів, за останні пів року львівські медики виявили 49 випадків захворювання. 

"Верифікувавши інформацію у 103 ОБр ТрО, Центр протидії дезінформації повідомляє, що ця брехня є частиною російської ІПсО, мета якої – дискредитація бригади та її командування. Подібними фейками ворог намагається деморалізувати особовий склад 103 ОБр ТрО задля зниження мотивації та бойового духу", - наголосили у ЦПД.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти розповсюджували усіма можливими каналами фейк про "повну мобілізацію" в Україні, під час якої нібито планується мобілізувати 80% чоловіків. Деякі телеграм-канали використовували для розповсюдження цього фейку брендування ТСН - програми новин каналу "1+1".

Раніше ворожа пропаганда активно створювала фейки про полонених воїнів ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies