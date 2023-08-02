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​15 років тюрми отримав житель Дніпра, який інформував росіян про позиції української ППО

Зловмисник є фахівцем у сфері IT-технологій, активно співпрацював із ворожим ГРУ.

​15 років тюрми отримав житель Дніпра, який інформував росіян про позиції української ППО
Фото: СБУ

Суд призначив 15 років тюрми жителю Дніпра, який здавав російським окупантам інформацію про позиції української ППО.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Окрім ув'язнення, передбачена також конфіскація майна.

За даними СБУ, злочинець діяв у складі інформаторської мережі головного управління російського Генштабу. Цю мережу спецслужба знешкодила на початку 2023 року у результаті спецоперації у Дніпрі.

Засуджений, а також його спільники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Дніпропетровщини. Також передавали росіянам локації цивільної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Зловмисник є фахівцем у сфері IT-технологій, у складі російської агентури він відповідав за відслідковування можливих бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах. Зрадник здійснював візуальне спостереження та фіксацію напрямків і часу спрацювання української ППО по ворожих цілях.

Отримані від зловмисників розвіддані окупанти використовували для підготовки повітряних ударів по Дніпропетровській області із застосуванням балістичних або крилатих ракет, а також дронів-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, днями контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища. Його росіяни дистанційно залучили до співпраці в середині липня цього року.

Також СБУ зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів "Росія-1" та "Росія-24", колаборанта Андрія Руденка, який публічно виправдовує збройну агресію РФ.

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