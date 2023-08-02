​15 років тюрми отримав житель Дніпра, який інформував росіян про позиції української ППО

Зловмисник є фахівцем у сфері IT-технологій, активно співпрацював із ворожим ГРУ.

Суд призначив 15 років тюрми жителю Дніпра, який здавав російським окупантам інформацію про позиції української ППО.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Окрім ув'язнення, передбачена також конфіскація майна.

За даними СБУ, злочинець діяв у складі інформаторської мережі головного управління російського Генштабу. Цю мережу спецслужба знешкодила на початку 2023 року у результаті спецоперації у Дніпрі.

Засуджений, а також його спільники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Дніпропетровщини. Також передавали росіянам локації цивільної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Зловмисник є фахівцем у сфері IT-технологій, у складі російської агентури він відповідав за відслідковування можливих бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах. Зрадник здійснював візуальне спостереження та фіксацію напрямків і часу спрацювання української ППО по ворожих цілях.

Отримані від зловмисників розвіддані окупанти використовували для підготовки повітряних ударів по Дніпропетровській області із застосуванням балістичних або крилатих ракет, а також дронів-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, днями контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища. Його росіяни дистанційно залучили до співпраці в середині липня цього року.

Також СБУ зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів "Росія-1" та "Росія-24", колаборанта Андрія Руденка, який публічно виправдовує збройну агресію РФ.