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Суд заочно арештував екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Суд заочно арештував екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича
Вадим Рабінович
Фото: opposition.org.ua

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Раніше, 26 липня Рабіновичу було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Відповідний запит  про міжнародну правову допомогу було скеровано до Ізраїлю.

У ДБР зазначили, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"У своїх численних виступах та інтерв’ю він оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.  Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, Рабінович став третім за три депутатом від колишньої ОПЗЖ, який отримав підозру в державній зраді. Першим став чинний депутат Олександр Пономарьов, який дозволив своїм підприємства на окупованій частині Запорізької області працювати на росіян. Другим – екснардеп Мураєв, який вів підривну діяльність.

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