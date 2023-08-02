Жовква анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії

5-6 серпня у Джидді в Саудівський Аравії відбудеться друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив у Facebook заступник голови ОП Ігор Жовква.

Він нагадав, що перша зустріч у схожому форматі відбулася 24 червня у Копенгагені. Очікується, що у Джидді кількість учасників буда вдвічі більша – майже 40 осіб.

"Також залучаємо додаткові країни Глобального Півдня, а головне – проводимо таку зустріч на Близькому Сході, що повністю руйнує наратив Росії про підтримку України виключно країнами Колективного Заходу", – зазначив Жовква.

Він додав, що йдеться не просто про консультації, а про чіткий поступ на шляху до поставленої мети – імплементації української Формули миру та її ключових завдань.

За результатами консультацій заплановано щонайменше:

узгодити філософію 10 пунктів української Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку та внести окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу);

опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту Формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний.

Жовква зауважив, що українська делегація на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком зможе провести багатосторонні і двосторонні переговори з понад 30-ма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки

"Для підтримки постійних контактів з нашими близькими партнерами з G7 і Європи у нас маса можливостей, а от переваги міжнародної платформи, яку надала Саудівська Аравія, – важко переоцінити", – наголосив він.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський висловив ідею провести глобальний саміт миру за участі якнайбільшої кількості держав, аби заручитись їхньою підтримкою української "формули миру". Перша зустріч політичних радників і радників із питань національної безпеки півтора десятка країн світу для обговорення обговорення ключових принципів досягнення миру в Україні відбулася у червні у Копенгагені.