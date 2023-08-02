Збройні сили вибили росіян з позицій біля Авдіївки, – Генштаб

У ході наступу Збройні сили вибили окупантів з позицій біля Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив у Military Media Center речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", – сказав речник Генштабу.

За його словами, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Водночас ворог "здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки".

ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила, що на Авдіївському напрямку щодня точаться запеклі бої. Окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку, проте не заходять туди, оскільки бояться загрузнути у міських боях з бійцями Сил оборони.

Російська армія щодня пробує обійти місто, але зазнає дуже серйозних втрат. Воює там 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка на чолі з комбригом Миколою Чумаком.