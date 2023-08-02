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Збройні сили вибили росіян з позицій біля Авдіївки, – Генштаб

Оборонці продовжують наступ південніше Бахмута.

Збройні сили вибили росіян з позицій біля Авдіївки, – Генштаб
Наслідки обстрілів Авдіївки. Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко

У ході наступу Збройні сили вибили окупантів з позицій біля Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив у Military Media Center речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", – сказав речник Генштабу.

За його словами, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Водночас ворог "здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки".

ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила, що на Авдіївському напрямку щодня точаться запеклі бої. Окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку, проте не заходять туди, оскільки бояться загрузнути у міських боях з бійцями Сил оборони.

Російська армія щодня пробує обійти місто, але зазнає дуже серйозних втрат. Воює там 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка на чолі з комбригом Миколою Чумаком.

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