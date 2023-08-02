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Окупанти серйозно відчують наслідки нашої роботи, - Зеленський

Україна готує низку міжнародних заходів – тиждень буде дуже важливим.

Окупанти серйозно відчують наслідки нашої роботи, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Керівник Служби безпеки України Малюк і міністр внутрішніх справ Клименко розповіли президенту України щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по Харківу, Кривому Рогу, Херсону та інших містах України. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Також генерал Залужний доповів щодо загальної ситуації в обороні, як і генерали Сирський, Тарнавський. А командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. 

“Була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова – окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують”, - пообіцяв Зеленський.

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Він додав, що Україна готує низку міжнародних заходів – тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики.

“Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей”, - наголосив голова держави.

Також Володимир Зеленський поіменно відзначив воїнів із напрямків на Донбасі та на Півдні нашої держави.

Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада.

Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада.

Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. 

Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада.

Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада.

Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.

“Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів і за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість наша, ви – гордість України”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. “Участь наживо не виключається”, − повідомили LB.ua дипломатичні джерела. 

Водночас, за нашою інформацією, глава держави не представлятиме “формулу миру”.

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