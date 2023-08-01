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У Херсоні “деколонізували” школу

Одним “пушкіним” в Херсоні стало менше.

У Херсоні “деколонізували” школу
Фото: Роман Мрочко

У Херсонській громаді триває деколонізація топонімії.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Змінено назву та тип ще одного закладу освіти. Херсонську загальноосвітню школу №28 ім.О.С.Пушкіна перейменовано на Херсонську гімназію №28”, - розповів Мрочко.

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Він нагадав, що днями у Херсоні перейменували школу №51 ім.Потьомкіна. Тепер вона носить назву Херсонського ліцею №51.

Нагадаємо, Харківський академічний драматичний театр позбувся Пушкіна у назві.Раніше повідомлялось, що за рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.

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