Окупанти обстріляли мікрорайон Херсона, загинув чоловік

Ще одного мирного жителя з пораненнями доставили до лікарні.

Вдень 31 липня росіяни обстріляли мікрорайон Херсона Корабел. Від важких поранень внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", – зазначив він.

Голова ОВА додав, що поранення також отримав 38-річний житель Херсона. З травмами ноги та руки його доставили до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні близько 8:20 ранку російська армія вдарила по центру Херсона "Градами". Внаслідок атаки загинув працівник міського комунального підприємства, ще двоє його колег отримали поранення. Попередньо обстріл було здійснено зі ствольної артилерії.