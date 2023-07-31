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Окупанти обстріляли мікрорайон Херсона, загинув чоловік

Ще одного мирного жителя з пораненнями доставили до лікарні.

Окупанти обстріляли мікрорайон Херсона, загинув чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

Вдень 31 липня росіяни обстріляли мікрорайон Херсона Корабел. Від важких поранень внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", – зазначив він.

Голова ОВА додав, що поранення також отримав 38-річний житель Херсона. З травмами ноги та руки його доставили до лікарні.

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Нагадаємо, сьогодні близько 8:20 ранку російська армія вдарила по центру Херсона "Градами". Внаслідок атаки загинув працівник міського комунального підприємства, ще двоє його колег отримали поранення. Попередньо обстріл було здійснено зі ствольної артилерії.

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