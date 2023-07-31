Росіяни обстріляли два села на Харківщині, пошкоджений приватний будинок

Люди не постраждали.

Сьогодні вдень російські військові обстріляли два села в Ізюмському районі Харківської області. Є влучання у приватний сектор. Інформація про загиблих та поранених не надходила.

Про це повідомляє у Telegram Харківська ОВА.

“Рашисти обстріляли Борівську громаду Ізюмського району. Окупанти завдали авіаудару по селу Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Також ворог ударив з артилерії по селу Шийківка”, – йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації про постраждалих.

Нагадаємо, вранці 30 липня окупанти завдали ударів дронами-камікадзе по селу Тимофіївка Богодухівського району Харківської області. Було пошкоджено кілька приватних будинків.