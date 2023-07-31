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На Київщині затверджено 1311 заявок за програмою "єВідновлення" на 112 млн гривень

В обробці залишається ще понад 3800 заявок.

На Київщині затверджено 1311 заявок за програмою "єВідновлення" на 112 млн гривень
Фото: hthedigital.gov.ua

У Київській області за програмою "єВідновлення", узгоджено рішення про виплату за 1311 заявками на компенсацію на загальну суму понад 112 млн грн.

Про це повідомив заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хочу наголосити, що це лише проміжний результат, в обробці залишається ще понад 3800 заявок. Це досить великий обсяг роботи. Але комісії працюють щодня, щоб якнайшвидше опрацювати заявки, і жителі змогли отримати кошти та відновити свої оселі до зими. Прийом заявок і робота комісій тривають", - зазначив Бойко.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Максимальна сума на один об'єкт - 200 тис. грн.

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Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Бойко нагадав, що 18 липня стартував другий етап програми, що передбачає компенсацію за знищене житло. Наразі подати заявку через "Дію" можуть жителі Мощуна та Бородянки. Згодом усі власники знищеного росіянами житла зможуть подати такі заяви та після розгляду комісії отримати компенсацію у формі безготівкового житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі квартири або будинку.

Нагадаємо, в червні в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Виплати отримали люди з Київщини та Донеччини.

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