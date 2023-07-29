Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
ГоловнаЕкономікаДержава
Спецтема
Нова Країна

Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення - stop doing stupid shit”

Якщо говорити про відновлення в секторі, за який відповідає Рада бізнес-омбудсмена, воно вже відбулося, іронічно каже бізнес-омбудсман Роман Ващук, маючи на увазі відновлення податкових перевірок і тиску на бізнес. “Це недобра відбудова. Структура скарг другого кварталу 23-го року є майже ідентичною структурі скарг четвертого кварталу 21-го року”, - розповів омбудсман під час презентації нового проєкту LB.ua, присвяченого відновленню України після війни. Та заради справедливості варто додати, що Ващук бачить ініціативу з боку Офісу президента розв'язати насущні проблеми. Що є і що варто змінити у сфері податкової політики - бачення бізнес-омбудсмана Романа Ващука.

Фото: Макс Требухов

“Ми мали величезні коливання (мається на увазі падіння рівня скарг від підприємців до Ради бізнес-омбудсмана. - ред.) в перших місяцях війни, коли уряд ухвалив зокрема лібералізаційні рішення, коли не працювала частина фіскальних органів. Але як тільки вони запрацювали минулого липня, тут, я думаю, наші колеги з EBA можуть це підтвердити, з’явилися всі старі звички, практики, українські патології”, - розповідає Роман Ващук.

Усе, що відбувається наразі у податкові сфері він називає “податком на український бізнес”.

“Ми тут маємо приклади, коли автоматично відкриваються кримінальні справи на підставі виданого так званого ППР (податкове повідомлення-рішення. - ред.) на певну суму, а сума - через інфляцію - вже настільки є низькою, що саме це податкове рішення виявляється  безпідставним. Воно скасовується або через нашу працю, або через суди, включно з Верховним судом, але це не закриває кримінальні справи, і коліщатка крутяться, експертизи пишуться, люди викликаються на допити”, - скаржиться Ващук.

Він додає: багато сил і енергії йдуть не на відбудову, не на креатив, на те, щоб   відбиватися від силовиків і зберігати те, що є.

На думку Романа Ващука, корінь проблем криється у статті 19 Конституції України, яку українське адміністративне право інтерпретує по-своєму: “Якщо щось не прописане до останньої деталі, і ви щось зробили - зразу кримінальна справа”. “Всі кажуть, реформуйте, будьте bold, be brave. Be brave - і зразу кримінальне провадження”, - зазначає омбудсман.

Він вважає, що ця стаття (ст. 19. - ред.) Конституції, яка “насправді говорить про те, що уряд не повинен зловживати своїми правами і всіх душити”, інтерпретується - під впливом совкової психології - таким чином, що половина людей, які були в уряді, мають кримінальні провадження.

Поки московські ракети нищать українські міста, говорить Ващук, самі українці повинні знищити або змінити інституції, які “розпинають український бізнес”.

“Потрібні зрозумілі правила, чіткіші правила і що важливо - зміна психології. Не тільки ті формальні KPI, що ви бачите на вебсайті, що ми всі такі сервісні, так вас любимо, а на практиці виходить дуже інакше. Потрібно, щоб формальні і неформальні стимули були одними й тими самими, і щоб можливості розвитку були саме пріоритетом”, - зазначає бізнес-омбудсман.

Фото: Макс Требухов

При цьому він відзначив, що бачить ініціативу з боку Офісу президента серйозно взятися за цю проблему.

“Це потребує як рішення згори, так і продовження активного лобізму, тиску скарг до нас і до інших знизу. Я ..я радий, що топові люди, починаючи з президента, і хто слідкує за фейсбуком пана Шурми, знає, що я був на зустрічі в нього із бізнесом, це така початкова фаза, і ми розраховуємо, що вона буде більш інституціоналізована з часом, що потрібно струсити такий підхід правоохоронних органів і фіскальних органів, бо вони прямо полюють на український бізнес”, - сказав Ващук.

“З Президентом Обамою можна багато полемізувати про його рішення проти України, зокрема. Але він сказав одну дуже добру річ: “Stop doing stupid shit”. Тобто перед тим, як ви збираєтеся робити геніальні речі, stop doing stupid shit.

Стільки часу і енергії йде на виживання не у війні, а на супротив власній державі, stop it”, - резюмував бізнес-омбудсман.

LB.uaLB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies