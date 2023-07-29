Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення - stop doing stupid shit”

Якщо говорити про відновлення в секторі, за який відповідає Рада бізнес-омбудсмена, воно вже відбулося, іронічно каже бізнес-омбудсман Роман Ващук , маючи на увазі відновлення податкових перевірок і тиску на бізнес. “Це недобра відбудова. Структура скарг другого кварталу 23-го року є майже ідентичною структурі скарг четвертого кварталу 21-го року”, - розповів омбудсман під час презентації нового проєкту LB.ua, присвяченого відновленню України після війни. Та заради справедливості варто додати, що Ващук бачить ініціативу з боку Офісу президента розв'язати насущні проблеми. Що є і що варто змінити у сфері податкової політики - бачення бізнес-омбудсмана Романа Ващука.

Фото: Макс Требухов

“Ми мали величезні коливання (мається на увазі падіння рівня скарг від підприємців до Ради бізнес-омбудсмана. - ред.) в перших місяцях війни, коли уряд ухвалив зокрема лібералізаційні рішення, коли не працювала частина фіскальних органів. Але як тільки вони запрацювали минулого липня, тут, я думаю, наші колеги з EBA можуть це підтвердити, з’явилися всі старі звички, практики, українські патології”, - розповідає Роман Ващук.

Усе, що відбувається наразі у податкові сфері він називає “податком на український бізнес”.

“Ми тут маємо приклади, коли автоматично відкриваються кримінальні справи на підставі виданого так званого ППР (податкове повідомлення-рішення. - ред.) на певну суму, а сума - через інфляцію - вже настільки є низькою, що саме це податкове рішення виявляється безпідставним. Воно скасовується або через нашу працю, або через суди, включно з Верховним судом, але це не закриває кримінальні справи, і коліщатка крутяться, експертизи пишуться, люди викликаються на допити”, - скаржиться Ващук.

Він додає: багато сил і енергії йдуть не на відбудову, не на креатив, на те, щоб відбиватися від силовиків і зберігати те, що є.

На думку Романа Ващука, корінь проблем криється у статті 19 Конституції України, яку українське адміністративне право інтерпретує по-своєму: “Якщо щось не прописане до останньої деталі, і ви щось зробили - зразу кримінальна справа”. “Всі кажуть, реформуйте, будьте bold, be brave. Be brave - і зразу кримінальне провадження”, - зазначає омбудсман.

Він вважає, що ця стаття (ст. 19. - ред.) Конституції, яка “насправді говорить про те, що уряд не повинен зловживати своїми правами і всіх душити”, інтерпретується - під впливом совкової психології - таким чином, що половина людей, які були в уряді, мають кримінальні провадження.

Поки московські ракети нищать українські міста, говорить Ващук, самі українці повинні знищити або змінити інституції, які “розпинають український бізнес”.

“Потрібні зрозумілі правила, чіткіші правила і що важливо - зміна психології. Не тільки ті формальні KPI, що ви бачите на вебсайті, що ми всі такі сервісні, так вас любимо, а на практиці виходить дуже інакше. Потрібно, щоб формальні і неформальні стимули були одними й тими самими, і щоб можливості розвитку були саме пріоритетом”, - зазначає бізнес-омбудсман.

Фото: Макс Требухов

При цьому він відзначив, що бачить ініціативу з боку Офісу президента серйозно взятися за цю проблему.

“Це потребує як рішення згори, так і продовження активного лобізму, тиску скарг до нас і до інших знизу. Я ..я радий, що топові люди, починаючи з президента, і хто слідкує за фейсбуком пана Шурми, знає, що я був на зустрічі в нього із бізнесом, це така початкова фаза, і ми розраховуємо, що вона буде більш інституціоналізована з часом, що потрібно струсити такий підхід правоохоронних органів і фіскальних органів, бо вони прямо полюють на український бізнес”, - сказав Ващук.

“З Президентом Обамою можна багато полемізувати про його рішення проти України, зокрема. Але він сказав одну дуже добру річ: “Stop doing stupid shit”. Тобто перед тим, як ви збираєтеся робити геніальні речі, stop doing stupid shit.

Стільки часу і енергії йде на виживання не у війні, а на супротив власній державі, stop it”, - резюмував бізнес-омбудсман.