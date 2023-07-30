Економіка після війни: топгалузі для розвитку України очима ОП

Офіс президента протягом шести місяців проводив аналіз спроможностей української економіки, щоб визначити конкурентні переваги України і у післявоєнному відновленні сконцентруватися на тому, де ми можемо запропонувати щось краще, ніж наші країни-конкуренти. Щоб знайти своє місце на геополітичній, геоекономічній карті Європи. Про це під час презентації проєкту “Нова країна” на LB.ua розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Він зазначає, перелік індустрій галузей і секторів не є вичерпним - щось відпаде, щось додасться, та певний каркас уже є. Ми пропонуємо вам ознайомитися з цими галузями та баченням їхнього розвитку.

Енергетика

В минулому Україна не могла зайняти нішу в цій галузі, оскільки Російська Федерація, яка була величезним джерелом викопних ресурсів, засипала ним фактично весь європейський континент і не тільки, говорить Ростислав Шурма. Зараз, коли ці ресурси будуть вилучатись поступово з європейського ринку, їх потрібно чимось заміщувати.

“Плюс процеси електрифікації, зеленої трансформації великої кількості індустрій - від хімії, металургії, цементу, скла тощо. Це відкриває нам певні можливості, просто враховуючи географічний і природничий фактор. І, в першу чергу, в зеленій енергетиці і зі всіма індустріями, які з неї витікають. Це балансування потужностей, передача електроенергії”, - зазначає заступник глави Офісу президента.

Він запевняє: “місця вистачить для всіх” - для дрібного і середнього бізнесу, великих корпорацій, певну роль відіграватиме й держава.

“Якщо ми говоримо про класичну зелену енергетику - сонце, вітер, це можливість для дрібного підприємства, яке хоче побудувати мегават потужностей, це й можливості для корпорацій, таких як Shell, Vitol, які будують гігаватами, десятками гігават.

Якщо ми йдемо, наприклад, в гідроенергетику, в гідроакумуляцію, яка буде критично необхідна для балансування системи, це все-таки робота великих корпорацій”, - зазначає Шурма.

При цьому систему передачі в Україні доведеться апгрейдити, говорить представник Офісу президента, - “і не на відсотки, а в рази”. Щоб відбувати цю інфраструктуру, потрібна пряма роль держави.

Першим кроком стане будівництво інтерконекторів. Другим, вважає Шурма, – розбудовування вузлів у вигляді підстанцій, високовольтних ЛЕПів в регіонах, де будуть концентровані точки росту.

“І далі планово розбудовувати енергосистему, залежно від кластера, сектора, який ми беремо, від атома, балансування, зеленки класичної, грідів, дистрибуції, буде дещо різна модель, дещо різні політики”, - каже чиновник.

Агросектор

“Тут нікому вже нічого пояснювати, доводити не потрібно. Єдине, чого повинна прагнути держава, і що ми будемо робити – трансформувати агросектор так, щоб не зерно і кукурудзу десятками, сотнями мільйонів тонн вантажити, а продавали value-added продукт. Тому що, якщо ми візьмемо приклад інших успішних аграрних країн і порівняємо вартість тонни експорту, то у нас це 300 доларів. А в таких країнах, як Франція, Нідерланди, Канада – це 1,5 тисячі доларів. Чому? Тому що це, здавалось би, нескладні продукти, але які мають коефіцієнт трансформації 1:3, 1:5, 1:9 у вигляді м'яса, молокопродуктів, спиртів, олій, білків, лецитинів, глютенів тощо”, - зазначають у Офісі президента.

Другий напрямок – це побудова вертикальної інтеграції.

“Ми звикли сприймати наш аграрний кластер як основне джерело валютного виторгу. Але парадокс полягає в тому, що на кожен долар валютного виторгу у нас є щонайменше 50, а то 70 центів імпорту. Насіння - наполовину імпортне, засоби захисту рослин - на 90% імпортні, паливо - на 70% імпортне, добриво азотне - на 50% імпортне, калійний фосфор - на 90% імпортний, техніка - на 90% імпортна, далі можна перераховувати. А розмір українського аграрного кластера такий, що, в принципі, дає бізнес-кейс для будівництва будь-якого заводу в цих сегментів, про які ми говорили.

Просто свого часу - в силу або відсутності певних стимулів або в силу того, що інакше були відбудовані ланцюжки, наприклад, ті ж заводи з виробництва засобів захисту рослин були в країні агресорі, а не в Україні, потоки будувались не таким чином. Зараз в нас є унікальний шанс зробити вертикальну інтеграцію”, - каже Шурма.

Фото: Макс Требухов

Виробництво біометану

Залишки сировини, які залишаються на полях, навіть зараз, без додаткового перероблення мають потенціал для виробництва до 10 мільярдів кубів біометану, каже представник ОП. І це бізнес не великих корпорацій.

“Середній ефективний розмір такого індустріального кластера – це 5-7 мільйонів кубів біометану на рік. Це інвестиційний квиток від 5 до 10 мільйонів євро. За великим рахунком, це середній бізнес”, - вважає Шурма.

Також в Україні, резюмує він, є потенціал для цілого переліку індустріальних кластерів з конкурентними перевагами - від зеленої сталі, “де в нас дійсно є унікальна можливість стати основним постачальником зеленої сталі в Європу, інтегруватися і отримати таким чином додаткову гарантію безпеки”, до деревообробки, машинобудування, хімії, будь-чого. І, звісно, не варто забувати про IT-кластер.