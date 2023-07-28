Виробники дронів зможуть стати резидентами Дія.City, - Шмигаль

Кабмін дасть можливість виробникам дронів стати резидентами Дія.City.
Про це на засіданні уряду повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, наразі КМУ уже виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників.
"Сьогодні ж ухвалюємо рішення, яке дозволить виробникам дронів стати резидентами Дія.City. Ми говоримо не лише про компанії-виробників, але також про тих, хто виготовляє комплектуючі, про тих, хто навчає керуванню дронами", - додав Шмигаль.
Прем'єр додав, що такий крок Кабміну дозволить вивести виробництво дронів "на ще одну сходинку вище".
Нагадаємо, цьогоріч виробництво деяких дронів в Україні зросло більш ніж у 100 разів. 40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти.
Нещодавно розробники систем протидії ворожим дронам отримали $3 млн для розвитку і збільшення виробництва. Йдеться про три проєкти, які відібрали представники Міністерства оборони.