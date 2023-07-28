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Виробники дронів зможуть стати резидентами Дія.City, - Шмигаль

Йдеться не тільки про компанії-виробники, а й про тих, хто виготовляє комплектуючі і тих, навчає керуванню дронами.

Виробники дронів зможуть стати резидентами Дія.City, - Шмигаль
Фото: t.me/zedigital

Кабмін дасть можливість виробникам дронів стати резидентами Дія.City.

Про це на засіданні уряду повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі КМУ уже виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників. 

"Сьогодні ж ухвалюємо рішення, яке дозволить виробникам дронів стати резидентами Дія.City. Ми говоримо не лише про компанії-виробників, але також про тих, хто виготовляє комплектуючі, про тих, хто навчає керуванню дронами", - додав Шмигаль.

Прем'єр додав, що такий крок Кабміну дозволить вивести виробництво дронів "на ще одну сходинку вище".

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Нагадаємо, цьогоріч виробництво деяких дронів в Україні зросло більш ніж у 100 разів. 40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти.

Нещодавно розробники систем протидії ворожим дронам отримали $3 млн для розвитку і збільшення виробництва. Йдеться про три проєкти, які відібрали представники Міністерства оборони.

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