"Укренерго" не прогнозує застосування графіків аварійних відключень у серпні

"Укренерго" не прогнозує застосування графіків аварійних відключень для споживачів у серпні.

Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький, зазначає пресслужба компанії.

За словами Кудрицького, серпень буде важким для енергосистеми. Тож дефіцит, який може утворитися через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків, будуть долати за допомогою імпорту електроенергії з Європи.

"Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів. Ми розраховуємо, що справимося із збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі. Нам допоможе імпорт електроенергії з Європи. Ми, як оператор, забезпечуємо технічну можливість імпорту. Вона сьогодні існує в обсязі 1200 МВт, це більше потужності одного атомного блоку", - розповів очільник "Укренерго".

Кудрицький додав, що ймовірність відключень в будь-якому регіоні України безпосередньо залежить від характеру та успішності атак Росії на енергетичну інфраструктуру. За його словами, українці вже мають досвід підготовки до можливих обмежень електропостачання.

"Нині у нас три учасники битви – ЗСУ, енергетики і громадяни України. Громадяни можуть підготуватися – усі ми знаємо як. Готуємо генератори або альтернативні елементи живлення, і заощаджуємо електроенергію, особливо в вечірні години, коли споживання зростає. Заощадження – не значить відмова, це значить звикнути раціонально використовувати електроенергію", - наголосив голова правління НЕК.

Нагадаємо, днями компанія повідомила, що українці зменшили споживання електроенергії у вечірній час на 7%.

Також у НЕК заявили про відновлення можливості експорту електроенергії у Словаччину.