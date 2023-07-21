Україна має можливість розпочати експорт після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором.

НЕК “Укренерго” заявила про відновлення можливості експорту електроенергії у Словаччину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина стартує сьогодні, 21 липня 2023 року. На аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою поставки 23 липня з 9:00 до 14:00.

Зазначається, що Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

Отже, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

При цьому повідомляється, що українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт. Компанія спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цих обсягів.

Наадаємо, сьогодні “Укренерго” повідомила, що українці зменшили споживання електроенергії у вечірній час на 7%. Через бойові дії та з технічних причин залишаються знеструмленими 384 населених пункти у прифронтових та прикордонних областях.

Раніше Укренерго закликало громадян зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Зазначалося, що найскладнішим для енергосистеми є період з 16:00 до 23:00.

З жовтня по березень росіяни 271 раз влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. В результаті було втрачено 50% усієї енергосистеми.