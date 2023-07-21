Розширення пропагандистських інституцій за лекалами “ЛДНР”: “агентства новостей” на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини

Після повномасштабного вторгнення рф на новоокупованих територіях України продовжила застосовувати знайомі ще як мінімум з 2014 року практики, серед яких убивства та переслідування місцевих мешканців у поєднанні з імітацією народної підтримки, апогеєм чого було проведення фальшивих та насильницьких так званих “референдумів”. Вигадана росіянами картинка всенародної підтримки та переваг радісного життя під окупаційною адміністрацією є неможливою без медійного висвітлення. У зв’язку з цим неодмінним атрибутом окупаційних адміністрацій стали мережі пропагандистських інституцій. У червні до них додалися дві нові організації на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя: “Херсонское агентство новостей” і “Запорожское агентство новостей”, які спершу функціонували лише у формі Telegram-каналів. Лише 20 липня вони запустили власний сайт, де також містяться посилання на їхні групи у заборонених в Україні російських соцмережах “Вконтакте” та “Одноклассники”. Вони станом на 20 липня мають до 10 підписників, тож основними ресурсами “агентств” поки що залишаються Телеграм-канали. 951 підписника має канал про Запоріжжя та 1615 – про Херсонщину.

Фото: EPA/UPG

Ці канали були створені в один день, 1 червня 2023 року. Того ж дня майже одночасно з’явилися перші пости на обох каналах, з розривом лише у 10 хвилин: о 16:20 та 16:30. На логотипах каналів яскраво виділені російські пропагандистські символи, пов’язані із повномасштабним вторгненням: V – для Херсонщини та Z – для Запоріжжя. Лого каналів в однаковому стилі відображено на водяних знаках, які наносяться на більшість фото та відео, що публікуються. Із самого початку було помітним централізоване управління їх діяльністю. Також їх активно почали просувати пропагандистські ресурси на ТОТ Донеччини та Луганщини, зокрема Telegram-канал “Донецкое агентство новостей” закріпив як важливу новину про створення його аналогу на Запоріжжі.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини протягом 8 років окупації було централізовано управління інформаційним простором та створено відповідні агентства новин (на Луганщині воно зветься “Луганский информационный центр”). Вони здебільшого служать головним джерелом новин для решти окупаційних медіа. Останні контролюються через так звані “інформаційні міністерства” з великим штатом, які схвалюють вихід матеріалів або ж спускають згори уже готовий контент, який виготовляється на місці чи приходить з рф. До повномасштабного вторгнення на розбудову та функціонування цих інституцій пропаганди не шкодували грошей, а працівники ЗМІ були одними з небагатьох, хто фінансово добре почувався в окупації. Зараз же новостворені “Запорожское” та “Херсонское агентства” виглядають блідою тінню своїх аналогів з “ДНР” та “ЛНР” і тільки недавно спромоглися зробити власний вебсайт. Можливо у Кремлі вирішили почати з Telegram, бо популярність цієї російської платформи як джерела новин з 24 лютого 2022 року стрімко зросла, зокрема й серед населення на окупованих територіях. Типовим постом цих каналів є текст із фото чи відео без обробки та монтажу, окрім хіба що нанесення водяного знаку. Коштів на зйомки повноцінних відеосюжетів, мабуть, бракує.

Контент цих телеграм-каналів є подібним до їхніх прототипів із “ДНР” та “ЛНР”: багато коментарів від очільників окупаційних адміністрацій (злочинців Балицького і Сальдо), зокрема привітання з різними святами, інформація про розбудову інфраструктури, начебто успіхи на фронті та нагороди військових, гуманітарну та іншу “допомогу” від рф, події у сфері культури тощо. Тематика найрізноманітніша – від прогнозу погоди до міжнародних відносин. Але в цілому пропагандисти діють за апробованою роками стратегією на ТОТ Донеччини та Луганщини: удавати позитив від окупації та імітувати ефективне урядування в усіх сферах, щоб продемонструвати картину начебто щасливого і кращого життя, ніж у “неспроможній” (“failed state”) Україні. Також типовими є спроби паплюження сил оборони України, яких всіляко намагаються зобразити воєнними злочинцями й, хоч і зрідка, невмотивовано жорстокими геноцидерами. Але якщо “Донецкое агентство новостей” та “Луганский информационный центр” постійно повторюють мантру про знищення міфічного “народу Донбасу”, то на каналі про Херсонщину лише раз згадали про так званий “геноцид нашего единого народа” у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС, у чому, звісно, звинуватили Україну. Окрім на багато рідших згадок про “геноцид”, риторика новостворених каналів стосовно ЗСУ є м’якшою і їх не так часто, порівняно з ресурсами “ЛНР” та “ДНР”, називають “карателями”, “нацистами”, “бойовиками” та іншими подібними штампами. Здебільшого при спробах звинувачення їх у вигаданих воєнних злочинах вживається нейтральна назва “ВСУ”. Можемо припускати, що це робиться із врахуванням реальних настроїв населення, яке не проходило такої інтенсивної та тривалої інформаційної обробки, яка проводилася на ТОТ Донеччини й Луганщини, тож не буде сприймати такої відверто жорсткої риторики щодо України.

Самі росіяни оприлюднили небагато інформації щодо новостворених Telegram-каналів, однак певні факти вказують на особливості їх роботи, де знову ж таки відтворюються підходи застосовані у “ЛНР” та “ДНР”. Деякі пропагандистські ресурси окрім повідомлення про власне запуск нових каналів про Запоріжжя та Херсонщину, обмовилися і про систематизацію всіх ЗМІ на ТОТ цих регіонів, а також Донеччини та Луганщини. В останніх відбулася так звана “націоналізація” медіа та повна централізація їх управлінням в перші роки окупації з 2014 р. На новоокупованих територіях це відбулося одразу. За аналогією з “ДНР” та “ЛНР”, Херсонська окупаційна адміністрація рф створила так зване “Міністерство інформаційної політики Херсонської області”, яке покликане здійснювати централізоване управління всіма ЗМІ. Це окупаційне відомство прокоментувало відкриття агентства загальними фразами про важливість об’єктивної інформації й що воно буде публікувати новини “про гуманітарні акції, відновлення інфраструктури та багато іншого…”. Стосовно створення відповідного “міністерства” на ТОТ Запоріжжя поки що інформації немає, але коментарі обласної адміністрації окупантів стверджують, що вони керують діяльністю всіх ЗМІ. У зв’язку з цим організаційна структура інституцій пропаганди тут є менш ясною, але загальні тенденції відомі – централізація та уніфікація за зразком “ЛДНР”.

Російське видання, посилаючись на анонімного співрозмовника, стверджує, що нові канали будуть наповнювати “місцеві журналісти”, а також кожен зможе надіслати матеріал, який перед публікацією буде проходити перевірку пропагандистами, яких назвали “фактчекерами”. Тобто ті фото та відео без монтажу, що публікуються на каналі, отримуються від кореспондентів та місцевих мешканців напевно за винагороду, після виплати якої на більшу редактуру вже не вистачає ресурсів. До того ж такий простий контент сприяє оперативності публікацій, на який часто є попит в аудиторії Telegram-каналів. Окупанти повідомляють, що перед так званими “новими суб’єктами федерації” поставили завдання “почати активніше працювати із соціально-економічним порядком денним” і “повесткой созидания”, що явно відображається у постах нових телеграм-каналів.

Також окупаційні ЗМІ не приховують, що до централізації інфопростору так званих “нових суб’єктів федерації” будуть залучатися куратори з рф. До повномасштабного вторгнення 2022 року їх участь у функціонуванні окупаційних медіа “ДНР” та “ЛНР” не надто афішувалася, оскільки ці утворення та всі їх органи зображувалися як самостійні держави, створені з ініціативи місцевого населення. Увага завжди акцентувалася на тому, що робота окупаційних видань та інформаційних міністерств – це все старання місцевих журналістів та управлінців. Зараз же навпаки підкреслюється інтеграція до російського інформаційного простору та важливість співпраці із журналістами з рф. Зокрема відомо, що одним з кураторів роботи окупаційних ЗМІ стала серійна пропагандистка Лана Самаріна, яка раніше працювала заступником головного редактора ТАСС. До того ж у рф вона займалася піаром на регіональному рівні “національних проєктів росії”, путінської програми фінансування пріоритетних сфер розвитку рф.

Таким чином створення Херсонського та Запорізького агентств новин є одним з публічних проявів розбудови мережі пропагандистських інституцій в цих регіонах за сформованими в попередні роки у “ЛНР” та “ДНР” лекалами. Для останніх є характерною жорстка централізація та управління з Москви через окупаційні адміністрації на місцях, зокрема інформаційні міністерства з їхніми структурами та залучення. Принципи функціонування цих інституцій також є однаковими та апробованими роками. Ці російські фабрики новин в усіх чотирьох регіонах просувають подібний контент зображення хорошого життя у рф, що відбувається за участі російських кураторів. Тому нашою головною задачею сьогодні є якнайшвидше вигнання росіян з України, щоб у них було менше часу на промив мізків наших громадян і перетворення новоокупованих територій на багнюку на кшталт “ДНР” та “ЛНР”.