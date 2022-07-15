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Українців закликали не користуватися телеграм-каналами причетними до російських спецслужб, - спільна заява

Їхню причетність до російських спецслужб раніше встановила Служба безпеки України.

Українців закликали не користуватися телеграм-каналами причетними до російських спецслужб, - спільна заява

Задля інформаційної безпеки українців просять не користуватися низкою телеграм-каналів, роботу яких координує Кремль.

Про це йдеться в спільній заяві спеціальних органів влади та служб з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів:

«В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль.

Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Так, мова йде про «Легетимный», «Сплетница», «Картель», «Резидент», «Наблюдатель», «MediaPost», «Женщина с косой» та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує Росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.

Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства.

Слава Україні!»

Серед її підписантів: СБУ, РНБО, МВС, ГУР МО, Мінкульт, Мінцифри та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, на початку вторгнення РФ Центр протидії дезінформації опублікував перелік ворожих Telegram-каналів дезінформації, а Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування груп і каналів дезінформації.

Крім того, СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координує російський генштаб.

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