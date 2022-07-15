Противник утримує у готовності три носії ракет «Калібр» у Чорному морі, - ВМС

Станом на 15 липня противник продовжує утримувати у готовності до нанесення ракетних ударів три носії опреативно-тактичних ракет «Калібр» в Чорному морі із загальним залпом в 24 ракети.
Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗС України у Telegram.
Крім того, до п'яти носіїв опреативно-тактичних ракет «Калібр» і до двох ракетних крейсерів у Середземному морі.
Незаконний контроль морських комунікацій в Азовському морі здійснюється шістьома кораблями та катерами РФ.
Нагадаємо, за даними командування Повітряних сил України, вчорашній удар по центру Вінниці завдано кількома високоточними крилатими ракетами "Калібр" із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Також повідомлялось, що загальна маса ракети «Калібр» - 1770 кг.