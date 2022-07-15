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​Уночі ворог знову завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та області, - голова ОДА

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

​Уночі ворог знову завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та області, - голова ОДА
Фото: EPA/UPG

Близько третьої ночі дві російські ракети вдарили поблизу навчального закладу в Холодногірському районі Харкова. Вибух пошкодив фасад будівлі закладу, вибив вікна та зруйнував трамвайні колії навпроти навчального корпусу.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Ще одна ракета вдарила в подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

«Протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди. Рятувальники ліквідовували пожежі», - повідомив Синєгубов про ситуацію на Харківщині.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколкових поранень зазнала жінка 69 років.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Окупанти вели обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

У районі Ізюма ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.

«Наші захисники завдають окупантам втрат щодня. Розвідка Національної гвардії спільно з артилеристами 40 бригади знищили дві російські установки "Нона"», - підсумував повідомлення голова ОДА.

Нагадаємо, під час військової агресії на Харківщині загарбники зруйнували і пошкодили понад 4800 об'єктів інфраструктури. 4232 житлових будинки зруйновані або мають пошкодження.

Крім того, у Харкові частково зруйновано депо метрополітену через ракетний обстріл окупантів.

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