Moody's оголосило дефолт Республіки Білорусь

Перед тим уряд Білорусі вирішив виплачувати валютні борги у білоруських рублях.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's учора, 14 липня, заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом.

Про це повідомляється на сайті агентства.

До 29 червня Білорусь мала виплатити купон за єврооблігаціями-2027 в еквіваленті 22,9 млн доларів, але напередодні цієї дати Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили виплачувати валютні борги у білоруських рублях.

Інше рейтингове агентство Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С, що фактично означає початок дефолту, запустивши пільговий "грейс-період".

13 липня Мінфін Республіки заявив, що змушений платити в білоруських рублях, оскільки роботу з країною та її платежами з єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank.

Нагадаємо, Лукашенко може і надалі надавати Росії доступ до повітряного простору Білорусі. Це продемонструє підтримку Путіна без прямої участі у війні.

Раніше Великобританія розширила санкції проти Білорусі через сприяння війні в Україні.