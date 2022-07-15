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США готові використати “національну силу”, щоб зупинити отримання Іраном ядерної зброї, – Байден

Відповідну заяву президент США зробив з прем’єр-міністром Ізраїлю.

США готові використати “національну силу”, щоб зупинити отримання Іраном ядерної зброї, – Байден
Фото: ЕРА/UPG

США готові використати “всі елементи своєї національної сили”, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю.

Про це пише BBC.

Відповідну заяву президент Сполучених Штатів Джо Байден зробив з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом на другий день свого візиту до Близького Сходу.

Ізраїль вважає іранську ядерну програму своєю найбільшою загрозою, хоча Іран наполягає на тому, що вона є мирною.

Президент проведе переговори з палестинськими офіційними особами в п'ятницю перед суперечливим візитом до Саудівської Аравії.

“Байден окреслив низку стратегічних зобов’язань, що лежать в основі відносин США з Ізраїлем – їхнім найближчим регіональним союзником – у документі, відомому як Єрусалимська спільна декларація про стратегічне партнерство США та Ізраїлю”, – зазначає BBC.

Він також пообіцяв, що США “працюватимуть разом з іншими нашими партнерами, щоб протистояти агресії та дестабілізуючій діяльності Ірану”.

США та Ізраїль давно звинувачують Іран у державному тероризмі на Близькому Сході та за його межами. Іран забезпечує фінансуванням, навчанням та зброєю потужний ліванський рух Хезболла, а також палестинські угруповання ХАМАС та “Ісламський джихад” у секторі Газа.

Іран заперечує, що спонсорує тероризм, і каже, що організації, які він підтримує, є групами опору, які боряться з агресією американців та ізраїльтян.

Нагадаємо, 13 липня президент США Джо Байден розпочав чотириденний візит до Ізраїлю та Саудівської Аравії. Під час зустрічі з лідерами цих країн він зосередиться на уповільненні ядерної програми Ірану, постачанні нафти і покращенні міждержавних відносин з Саудівською Аравією

Влітку Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран прискорив процес збагачення урану на рівні, близькому до збройового.

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