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Влада Білорусі вирішила стимулювати контрабанду, щоб зменшити негативний вплив санкцій, - розвідка

Білоруські прикордонники отримали негласну вказівку не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. 

Влада Білорусі вирішила стимулювати контрабанду, щоб зменшити негативний вплив санкцій, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Влада Білорусі вирішила стимулювати контрабанду через різке погіршення фінансової ситуації від санкцій.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Командуванню державного прикордонного комітету білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою", - зазначили в ГУР.

На такий крок влада Білорусі пішла через різке погіршення фінансової ситуації від санкцій країн Заходу.

У розвідці кажуть - Мінськ сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. Найперше – тютюнових виробів місцевих виробників.

"У такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а надалі і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС", - зазначили в українській розвідці.

Тим часом прикордонні відомства Литви і Польщі уже заявили про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що Росія налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії.

Напередодні білоруський прикордонник порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.

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