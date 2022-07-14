Євросоюз розглядає можливість зняття санкцій з деяких росіян, - Bloomberg

Близько 30 осіб подали до суду з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще 10 – звернулися безпосередньо до ЄС.

У Європейському Союзі обговорюють можливість зняття санкцій з деяких громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, близько 30 осіб подали до суду з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще 10 – звернулися безпосередньо до ЄС.

Частину цих клопотань європейські юристи назвали обґрунтованими. На їхню думку, докази звинувачення, що стали підставою для обмежень, виявилися слабкими, застарілими чи хибними.

Імена осіб, які нібито помилково потрапили під санкції, офіційно не повідомляють. Втім, відомо, що санкції ЄС оскаржували російські олігархи Андрій Мельниченко з дружиною, Олексій Мордашов та Алішер Усманов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нацагентство з питань запобігання корупції вперше виключило з кандидатів на антиросійські санкції росіянина, який звільнився з посади та публічно засудив путінський режим. У НАЗК зазначили, що ще 16 тисяч кандидатів, які ще мають шанс не потрапити під міжнародні санкції, можуть знайти себе в списку на сайті відомства.

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про санкційний виняток буде сприйматися в Росії виключно як прояв слабкості.

За даними Reuters, майже 30 очільників російських збройних фірм і щонайменше 14 оборонних компанії РФ не потрапили під санкції США, ЄС і Великобританії. Крім того, санкції проти російських виробників зброї застосовувались союзниками по НАТО непослідовно: одні уряди накладали штрафи, інші – ні.