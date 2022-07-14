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Мексика планує витратити $1,5 млрд на модернізацію кордону зі США

Президент країни у спільний з Джо Байденом заяві закликав до “сміливої програми” щодо вирішення питання з рекордною кількістю мігрантів.

Мексика планує витратити $1,5 млрд на модернізацію кордону зі США
Фото: ЕРА/UPG

Мексика планує витратити 1,5 мільярда доларів на модернізацію кордону його країни зі США.

Про це президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі, пише BBC.

У спільній заяві президент Мексики закликав до “сміливої програми” щодо вирішення питання з рекордною кількістю мігрантів, які перетинають кордони країн.

Байден та Обрадор також заявили, що посилять боротьбу з наркобізнесом.

Раніше Байден назвав потік мігрантів “спільним викликом півкулі”. З моменту його вступу на посаду спостерігався рекордний приплив мігрантів, які перетинали США через кордон з Мексикою, за час президентства Байдана було заарештовано понад 2,8 мільйона осіб.

Зустріч між двома лідерами відбулася через місяць після того, як Лопес Обрадор відмовився від запрошення взяти участь в організованому США “Саміті Америк”. Він заявив, що не поїде, якщо на захід не запросять президентів Куби, Нікарагуи та Венесуели.

обрадор
обрадор

Відсутність президента Мексика на саміті стала “нижньою точкою” у відносинах між двома лідерами, які були напруженими вже раніше.

Однак у вівторок Байден назвав Мексику “рівноправним партнером” і сказав своєму мексиканському колегі, що “незважаючи на роздуті заголовки, які ми іноді бачимо, у нас із вами міцні та продуктивні стосунки”.

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