Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних ракет для HIMARS

Представники України ведуть переговори із США стосовно надання Україні далекобійних ракет для HIMARS.

Про це в ефірі телемарафону повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

“На всіх рівнях наша держава веде переговори з представниками США щодо необхідності надання нам ракет більшої дальності для HIMARS”, - сказав Веніславський.

Він додав, що зараз ЗСУ має ракети, які стріляють на відстані до 70 км. Втім, США мають ракети, здатні вражати об'єкти на набагато більшій відстані.

“Тому я думаю, що є всі шанси пробити це та отримати далекобійні ракети. Але зараз ми їх ще не маємо”, - стверджує Веніславський.

Раніше повідомлялось, що США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включно із чотирма ракетними системи HIMARS.