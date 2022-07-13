На ремонт трьох ТЕЦ уряд виділив майже 300 млн грн

Майже 300 млн грн виділив Кабмін на ремонт ТЕЦ Чернігова, Охтирки (Сумська область) і Кременчука (Полтавська область).

Про це йдеться на сайті КМУ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки на Чернігівщину побував на місцевій теплоелектроцентралі. Вона зазнала суттєвих пошкоджень від обстрілів російських окупантів у березні.

"Російські терористичні війська свідомо розбомбили Чернігівську ТЕЦ. Тепер Уряд виділяє на її ремонт та обладнання 100 млн грн. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть з теплом цієї зими", — сказав Шмигаль.

Він додав, що на підготовку регіонів до опалювального сезону з держбюджету виділили майже 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін погодив виділення 1,4 млрд грн для придбання запасу резервного обладнання та матеріалів. Вони в разі руйнування окупантами інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Охтирську ТЕЦ було знищено на початку березня в результаті авіабомбардування російськими винищувачами.