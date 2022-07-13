Мінагрополітики закликає розблокувати приватизацію спиртзаводів

Українським аграріям терміново потрібен доступ до інфраструктури зберігання та переробки зернових.

Міністерство аграрної політики та продовольства закликало депутатів підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт, що розблокує процес приватизації спиртзаводів та комбінатів хлібопродуктів.

"Українським аграріям терміново потрібен доступ до інфраструктури зберігання та переробки зернових, яку можуть забезпечити об'єкти державних підприємств - комбінати хлібопродуктів та спиртозаводи (активи ДП "Укрспирт" та концерну "Укрспирт")", - йдеться у зверненні до парламенту, оприлюдненому на сайті Мінагрополітики.

У міністерстві пояснили, що, отримавши ефективного приватного власника, державні КХП налагодять переробку зерна, зможуть насичувати внутрішній ринок такими товарами як крупи, макарони та пластівці, а також експортувати їх на зовнішні ринки.

Своєю чергою, державні спиртові активи оснащені необхідними інженерними комунікаціями та підходять для швидкого запуску виробництв із переробки зернових у спирт для технічних та хімічних потреб.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Фонд держмайна почав продавати спиртзаводи. Першим на аукціон виставили Немирівський спиртзавод.

Станом на кінець листопада минулого року ФДМ продав 30 об'єктів спиртової галузі на загальну суму 1,7 млрд гривень, з яких 1,05 гривень інвестори уже сплатили в бюджет.