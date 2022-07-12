Майже 7 тис. українських підприємств співпрацювали з Білоруссю або РФ, – МВС

На даний момент близько 7 тис. українських підприємств, які протягом останніх років співпрацювали з партнерами з Росії або Білорусі, перебувають під посиленим контролем правоохоронців.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, з перших днів після початку російської агресії відповідні підрозділи Нацполіції України (НПУ) почали реалізацію операції “Актив”.

У рамках операції були напрацьовані відповідні рекомендації, які МВС скерувало до НБУ для того, щоб суттєво посилити контроль за виведенням валютних коштів за кордони України, і щоб максимально зменшити можливості сплати неіснуючих дивідендів чи виплати буцімто існуючих кредитів незрозумілих контрагентам з білоруського чи російського боку.

“Така робота дає свій результат. Наразі під посиленим контролем перебувають близько 7 тис. українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали з партнерами з Білорусі чи з РФ. Було упереджено виведення за кордон близько 200 млрд гривень”, – зазначив Єнін.

Нагадаємо, СБУ припинила діяльність організації, яка займалася незаконним видобутком українських надр у Київській та Житомирській областях. Компанією керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.