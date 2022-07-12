Лукашенко може і надалі надавати Росії доступ до повітряного простору Білорусі, – ISW

Це продемонструє підтримку Путіна без прямої участі у війні.

Зустріч Путін та Лукашенка в Сочі, 23 травня 2022 року.

Олександр Лукашенко, ймовірно, й надалі надаватиме Росії доступ до повітряного простору Білорусі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Таким чином Лукашенко продемонструє підтримку президенту РФ Володимиру Путіну, не ризикуючи наслідками прямої участі Білорусі у війні.

Аналітики зазначають, що російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північному заході від Слов’янська та на заході від Донецька.

Окупанти продовжили авіаційні та артилерійські удари по Сіверську та Бахмуту.

Армія РФ також здійснила локалізовані наземні штурми на північному заході від Харкова.

“Російські війська продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж усієї Південної осі”, – додали в ISW.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України повідомили, що чисельність збройних сил на кордоні з Республікою Білорусь наразі не збільшується. Стабільна ситуація у Курській та Брянській областях, хоча ворог продовжує обстріли Сумщини та Чернігівщини з їхньої території.