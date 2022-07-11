Головне за день. Понеділок, 11 липня

31 жертва удару по місту Часів Яр, обстріл Харкова, просування наших на сході, відмова Ахметова від медіабізнесу. Яким запам’ятається 138-й день повномасштабної війни.

Зросла кількість загиблих від ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині.

Упродовж 11 липня рятувальники продовжували пошуки загиблих і постраждалих у завалах пʼятиповерхівки, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Донецькій області.

Станом на 17.47, за інформацією заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, рятувальники дістали з-під завалів 9 поранених та 30 загиблих. "Працівники ДСНС розібрали 65% завалів. Прибрали 170 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають", - додав Тимошенко.

Станом на 20.00 рятувальники повідомили, що витягнули з-під завалів тіла 31 загиблого.

Генеральний штаб поінформував, що ЗСУ завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні остаточного контролю над Луганською областю.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та не допустити просування наших військ до державного кордону.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

Унаслідок обстрілу росіянами із РСЗВ торговельного центру і будинків у Харкові загинули, за попередніми даними, троє людей.

Понад 30 людей отримали поранення.

Увечері 11 липня росіяни завдали ще одного ракетного удару по Одещині.

За даними керівника ОВА Максима Марченка, обійшлося без постраждалих.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук додав, що РФ випустила по області дві ракети.

Українські сили впевнено просуваються на півдні країни. За останні два дні вдалося знищити близько десятка установок ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню ворога.

Продовжується ураження командних пунктів та логістичних центрів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також живою силою окупантів, повідомила на брифінгу начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ситуація у південному регіоні залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається, але воно повільне. Та воно впевнене. Проголошення про наші успіхи буде, коли відбудеться закріплення", - заявила вона.

За даними уповноваженого Олега Котенка, в Україні вважаються зниклими безвісти понад 7 тисяч військових.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про 2 тис. зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7 200 людей", – повідомив Котенко.

Він додав, що більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.

Ахметівська SCM через закон про олігархів йде з медіа бізнесу.

Медіа Група Україна відмовиться від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні на користь держави.

В ахметівський медіахолдинг входить 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, в тому числі "Україна", "Україна24", "Футбол1/2/3", а також мультимедійну платформу "Сьогодні" та інші ресурси і друковані ЗМІ. За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, вкладених в цей медіахолдинг, перевищив $1,5 млрд.

Наслідки цього рішення для вітчизняного медіаринку можуть бути дуже серйозними.

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