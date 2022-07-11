Сьогодні, 11 липня, військовослужбовці 80 бригади окремої десантно-штурмової бригади ДШВ вполювали щє два ворожих танка.

Про це повідомила пресслужба 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

“Буквально кілька днів тому, під час важкого, стрілецького бою десантники знищили цілу танкову роту загарбників”, - йдеться у повідомленні.

А сьогодні десантники знищили російські танки за допомогою ПТРК "Стугна" і з американського ПТРК “Javelin”.

Нагадаємо, після того, як російські загарбники обстріляли Миколаївщину і випустили 5 ракет по обласному центру, українські захисники завдали ударів у відповідь. Ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удар по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетного комплексу "С-300" в районі Олешківських Пісків.