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Українські десантники знищили ще два танки російських окупантів

Танки окупантів загорілись, як смолоскипи.

Українські десантники знищили ще два танки російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 11 липня, військовослужбовці 80 бригади окремої десантно-штурмової бригади ДШВ вполювали щє два ворожих танка

Про це повідомила пресслужба 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ

“Буквально кілька днів тому,  під час важкого, стрілецького бою десантники знищили цілу танкову роту загарбників”, - йдеться у повідомленні.

А сьогодні десантники знищили російські танки за допомогою ПТРК "Стугна" і з американського ПТРК “Javelin”.

 

Нагадаємо, після того, як російські загарбники обстріляли Миколаївщину і випустили 5 ракет по обласному центру, українські захисники завдали ударів у відповідь. Ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удар по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетного комплексу "С-300" в районі Олешківських Пісків.

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