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Понад 700 закладів освіти Київщини вже перевірили на наявність укриттів

До процесу обстежень залучено спеціальні комісії, створені в районах та територіальних громадах.

Понад 700 закладів освіти Київщини вже перевірили на наявність укриттів

У Київській області перевірили понад сім сотень освітніх закладів на наявність укриттів.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що обстеження проводять спеціальні комісії, які створені в районах та територіальних громадах. Перевірки триватимуть весь липень.

"Серед членів комісії – представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби, Національної поліції України та районних служб цивільного захисту", - додав Кулеба.

Керівник ОВА також повідомив, що у пристоличному регіоні перевірили на наявність захисних споруд 322 дитсадки. 162 з них мають облаштовані укриття, а у 108 відсутні приміщення, які можна використати як сховища. 

В інших закладах такі укриття облаштовують.

У Київській області також перевірили 443 школи. Готові укриття мають 240 закладів, у 137 тривають роботи з облаштування.

Нагадаємо, очільник КМУ Денис Шмигаль раніше наголошував, що органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки та візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти. Також, за словами Шмигаля, у сховищах мають створити всі умови для перебування та навчання, а в кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

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