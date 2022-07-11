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Із трофейного російського "Панцирь С-1" уже збили першу ворожу ціль, - Повітряні Сили ЗСУ

"Наразі в строю лише одна така установка, хотілося б цілий дивізіон тих "панцирів" мати".

Із трофейного російського "Панцирь С-1" уже збили першу ворожу ціль, - Повітряні Сили ЗСУ
Фото: topwar.ru

Здобуту в боях техніку окупантів українські захисники успішно застосовують проти її колишніх господарів, повідомляє АрміяInform.

До прикладу, трофейний самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцирь С-1" уже знищив першу ворожу ціль.

"До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є і в нас на озброєнні. Деякий боєкомплект ракет теж вдалось захопити. Тепер цей російський "панцир" воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль. Не будемо уточнювати, яку саме. Наразі в строю лише одна така установка, хотілося б цілий дивізіон тих "панцирів" мати", - заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, військові очікують на "постачання" Росією й іншої зброї.

"Сподіваємось, що в результаті контрнаступу українського війська рашисти порадують нас ще й такими зенітними ракетними системами, як С-400. Це буде справжній "тріумф" для наших зенітних ракетних військ", — зауважив Ігнат.

Наразі зенітники розпоряджаються трофейними радіолокаційними станціями, озброєнням і технікою до комплексів типу "Бук" тощо.

Нагадаємо, нещодавно штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули трофейну російську БМП-3 з боєкомплектом.

Раніше українські військові захопили незвичний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90.

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