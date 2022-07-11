​Щоденно від 20 до 40 осіб намагаються незаконно перетнути кордон України

Цей показник набагато менший, ніж у перші тижні та місяць після введення воєнного стану.

Від 20 до 40 осіб на добу намагаються незаконно перетнути кордон України у пунктах пропуску та поза їх межами.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.ua.

“Щоденно співробітники Державної прикордонної служби відмовляють у перетині кордону на виїзд тим категоріям, які підпадають під обмеження. Лише за минулу добу відмовлено майже 150 особам. Також нами щоденно затримуються порушники, які намагаються незаконно перетнути кордон. Як поза межами пунктів пропуску, так і за підробними документами. За минулу добу таких було близько 45”, – заявив він.

Загалом з 24 лютого поза межами пунктів пропуску, на так званій “зеленій ділянці” кордону було затримано 3 900 таких осіб.

“Ще 1 470 було зупинено у пунктах пропусків під час спроб виїхати за межі країни за підробними документами або в інший незаконний спосіб”.

Водночас Андрій Демченко констатував зменшення кількості таких порушників з початку повномасштабного вторгнення.

“Якщо аналізувати щоденно, то зараз ці показники фактично є сталими. Від 20 до 40 осіб за добу. Це спільний знаменник тих, хто незаконно намагається перетнути кордон у пунктах пропуску та за їх межами. Звісно, цей показник набагато менший, ніж у перші тижні та місяць після введення воєнного стану. Тоді таких порушників було набагато більше”, – підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, військовослужбовець Могилів-Подільського прикордонного загону ДПСУ вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 тис. доларів за перетин державного кордону. Під час одержання 5 тис. доларів його затримали правоохоронці.