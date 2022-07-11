​Вночі на Херсонщині знищено пересувний командний пункт ворога, – Сергій Хлань

В Таврійську зазнав удару ЗСУ пересувний командний пункт окупаційних сил РФ.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

"За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці і поблизу – це чітке влучання наших Збройних Сил у Таврійську", – поінформував радник очільника Херсонщини.

За його словами, було знищено пересувний командний пункт, військову техніку, радари й антени та ППО, які розмістили там загарбники. Серед росіян є "двохсоті".

"Початок тижня багатообіцяючий", – завершив повідомлення Сергій Хлань.

Нагадаємо, вчора українські бійці знищили на Херсонщині чотири склади з боєприпасами росіян.

Крім того, ЗСУ звільнили від окупантів херсонське село Іванівку.