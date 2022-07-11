Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вночі на Херсонщині знищено пересувний командний пункт ворога, – Сергій Хлань

Знищено військову інфраструктуру та живу силу росіян.

​Вночі на Херсонщині знищено пересувний командний пункт ворога, – Сергій Хлань
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

В Таврійську зазнав удару ЗСУ пересувний командний пункт окупаційних сил РФ.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

"За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці і поблизу – це чітке влучання наших Збройних Сил у Таврійську", – поінформував радник очільника Херсонщини.

За його словами, було знищено пересувний командний пункт, військову техніку, радари й антени та ППО, які розмістили там загарбники. Серед росіян є "двохсоті".

"Початок тижня багатообіцяючий", – завершив повідомлення Сергій Хлань.

Нагадаємо, вчора українські бійці знищили на Херсонщині чотири склади з боєприпасами росіян.

Крім того, ЗСУ звільнили від окупантів херсонське село Іванівку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також