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За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знешкодили сімнадцять вибухонебезпечних предметів, – МВС

Обстежено майже гектар території.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знешкодили сімнадцять вибухонебезпечних предметів, – МВС
Фото: ДСНС

Протягом доби піротехніків ДСНС 23 рази залучали до роботи.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Обстежено територію площею 0,8 гектара. Було виявлено, вилучено і знешкоджено 17 вибухонебезпечних предметів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на: Харківщині (6 044 рази), Київщині (4 023 рази), Чернігівщині (2 573), Миколаївщині (1 431), Черкащині (847) та Сумщині (788).

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 157 952 вибухонебезпечні предмети, 662 кг вибухової речовини, зокрема 2 066 авіаційних бомб", – повідомляють в МВС.

Загальна площа обстежених територій сягає 64 116 гектарів.

Нагадаємо, рятувальники дістали тіла ще чотирьох людей з-під завалів пʼятиповерхового житлового будинку, обстріляного позавчора росіянами в місті Часів Яр.

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