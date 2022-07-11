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​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі

Мародерство, анархія та беззаконня – такий "русскій мір" панує на тимчасово окупованій Херсонщині.

​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
Фото: пресцентр СБУ

Ефесбешники "віджали" крадену автівку в російських військових для нового "голови поліції" в одному з населених пунктів на тимчасово окупованих територіях області.

Про це повідомляє СБУ в Telegram.

"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! "Это мы спиз*или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь?" – жаліється один із рашистів.

Його командир радить змиритися з ситуацією: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!".

"Поки у військах РФ панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території", – резюмують повідомлення в українській спецслужбі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальників ракетних ударів та повідомила про підозру російському пропагандисту.

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